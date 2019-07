Ein Hotel für Weltbürger

Hotel Main – ein Highlight in einer ganz besonderen Hotellandschaft! Ein starkes Plus für Frankfurt am Main und seine Umgebung! In einer dichten Hotellandschaft ist es nicht für jedes Hotelbetrieb, einfach, alle Wünsche der Gäste zur erfüllen, die besonders vielseitig sind und ein ganz breites Leistungsspektrum erwarten.